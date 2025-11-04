Учитель Ямбург назвал демагогией идею о запрете педагогам прикасаться к ученикам

Власти Свердловской области рассматривают инициативу о запрете любого физического взаимодействия педагогов с учениками вне зависимости от их поведения. Эта идея вызвала резкую критику заслуженного учителя России Евгения Ямбурга. Он прокомментировал ситуацию в беседе с «Ридусом» .

«Такие широковещательные заявления непрофессиональны и носят демагогический характер, это все оторвано от „реальной земли“. Сейчас настолько опасно стало работать педагогом, что в любой спорной истории — учитывая, что у детей есть смартфоны с видеокамерами — можно получить обвинение в педофилии», — отметил Ямбург.

Специалист подчеркнул, что инициатива способна усугубить проблемы дисциплины в школах и предложил альтернативу — привлечение специальных комиссий из родителей-юристов для разрешения конфликтных ситуаций.