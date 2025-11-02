Учитель и участковый получили ключи от новых служебных квартир в Новосибирской области

Маслянинский район Новосибирской области отметил юбилей Великой Победы необычным способом: жители получили отреставрированный Парк Победы, ставший символом памяти и уважения подвигу предков. Об этом сообщил atas.info .

В торжественном мероприятии открытия парка принял участие первый заместитель губернатора Юрий Петухов. Он отметил, что данное событие имеет значение не только эстетического благоустройства, но и глубокой связи поколений с историей Родины.

Однако модернизация района выходит за рамки обустройства общественных пространств. В рамках мероприятия вручили ключи от благоустроенного служебного жилья учителю и сотруднику полиции. Новое жилье представляет собой готовые для проживания помещения площадью более 47 квадратных метров.