Учитель Грицкова призвала родителей пройтись по школьному маршруту с ребенком

Уже совсем скоро начнется новый учебный год, и сейчас самое время напомнить детям основы безопасной жизнедеятельности. Педагог начальной школы, председатель методического объединения Тамара Грицкова поделилась важными рекомендациями, сообщил MIR24.TV .

Специалист посоветовала родителям пройтись вместе с ребенком по школьному маршруту, превратив его в увлекательный квест.

«Обратите внимание на коварные подъезды, из которых может вырулить машина, и на те светофоры, которые так и норовят переключиться именно в тот момент, когда ваш будущий чемпион по бегу решает побить свой личный рекорд», — отметила педагог.

По ее словам, особенно важно напомнить правила дорожного движения тем, кто передвигается на велосипеде или самокате. Так, пересекать проезжую часть нужно пешим порядком.