Учитель Афонина: при дислексии необходимо обращаться к неврологу, психологу и логопеду

Под дислексией понимают нарушение чтения, которое сохраняется даже при создании полноценных условий для обучения ребенка. Расстройство возникает у каждого 20-го жителя планеты. Об этом рассказала учитель-логопед Наталья Афонина в беседе с « ТСН24 ».

По ее словам, в подобных ситуациях взрослые зачастую не видят настоящую причину проблемы и начинают ругаться, а также обвинять школьника в лени.

«Раз за разом они повторяют ребенку: „Ты просто не хочешь учиться!“. На самом деле все наоборот: многие дислексики прикладывают колоссальные усилия, чтобы справиться со своим нарушением», — отметила педагог.

Для лечения расстройства Афонина посоветовала обратиться к неврологу. Медикаментозная поддержка станет хорошей базой для коррекционных занятий, пояснила учитель. Кроме того, она рекомендовала отвести ребенка к психологу и логопеду.