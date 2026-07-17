Ученый Зинин указал на усиление антиизраильских настроений в ряде мусульманских стран на фоне ситуации с Малайзией

Решение властей Малайзии о немедленной депортации всех граждан Израиля является ярким отражением сохраняющегося противостояния вокруг палестинского вопроса и может свидетельствовать об усилении антиизраильских настроений в ряде мусульманских стран. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО Юрий Зинин.

Эксперт пояснил, что с момента образования Израиля одной из ключевых задач государства было добиться максимально широкого международного признания. При поддержке США и Запада Израиль прилагал значительные усилия для получения дипломатического признания и открытия посольств по всему миру. В то же время арабские государства стремились сформировать вокруг палестинской проблемы широкую коалицию поддержки среди мусульманских стран, организуя своего рода «антиизраильский фронт».

Зинин подчеркнул, что этот вопрос стоит на повестке дня еще с середины XX века, и подобные политические колебания — отливы и приливы напряженности — являются исторически закономерными для данного региона.