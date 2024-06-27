Ученый Зельников: при отсутствии молниеотвода электрический ток может поразить человека, пользующегося феном

При отсутствии молниеотвода электрический ток может побежать по сети и поразить человека, пользующегося феном , компьютером или другим электрическим прибором. Об этом изданию Pravda.Ru сообщил главный специалист отделения теоретической физики Физического института им. П. Н. Лебедева РАН Максим Зельников.

Ученый указал, что особенно угроза существует для жителей деревенских домов, которые не устанавливают молниеотводы.

«Если у вас есть молниеотвод, и молния ударяет не в ваш дом, а ударяет, например, в вышку электропередач где-нибудь в нескольких десятках километров, то все равно происходит скачок напряжения в сети», — процитировали «Аргументы и факты» специалиста.

Зельников призвал россиян не оставаться в чистом поле во время грозы, чтобы не стать высшей точкой в окрестности.