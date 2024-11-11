Ученый Тананаев допустил появление новых болезней на юге РФ из-за потепления

Из-за повышения температур в России могут появится новые болезни, характерные для более жарких и тропических стран. Таким мнением поделился с сайтом телеканала «Звезда» ведущий научный сотрудник Института мерзлотоведения СО РАН Никита Тананаев.
Он объяснил, что столкнуться с новыми заболеваниями жители России смогут уже через 10-15 лет. В группе риска находятся по большей части обитатели юга страны.
Также под угрозой могут оказаться и жители северных широт. Так из-за повышения температур начинают таять льды, в которых также могут хранится неизвестные вирусы. Хотя этот сценарий гораздо менее вероятен, добавил эксперт.
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