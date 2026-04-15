Ученый Рубан призвал не хранить дома старый смартфон, у которого увеличивается аккумулятор
Кандидат технических наук и доцент кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА Олег Рубан в беседе с RT объяснил, что хранение старых телефонов дома может быть опасно.
По словам эксперта, основной элемент, требующий внимания, — это литийионный аккумулятор. Со временем в нем происходят химические процессы, которые могут привести к газообразованию и вздутию корпуса.
Среди явных сигналов к утилизации специалист выделил продолжающееся увеличение аккумулятора, нагрев без зарядки, резкий химический запах. Если телефон просто раздулся и лежит в таком виде год или два без изменений, то он не требует экстренной эвакуации.
Эксперт рекомендовал удобный и безопасный вариант — отнести старый телефон в пункт приема батареек и электроники.