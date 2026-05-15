Ученый Рязанцев рассказал, что добыча золота в Подмосковье — больше хобби, чем способ заработка

С приходом весны в Подмосковье появились старатели с лопатами и тазами, ищущие золото в ручьях. Научный сотрудник ГЕОХИ РАН Константин Рязанцев в беседе с KP.RU подтвердил, что золото в регионе действительно есть, но в ничтожных количествах, и его добыча — это скорее спорт, чем способ заработка.

Технология добычи проста: нужно лишь лопата и лоток. Однако частная добыча золота в России запрещена, и за это предусмотрены штрафы. Тем не менее, в Подмосковье за старателями никто не следит, так как намыть что-то в заметном количестве практически невозможно, отметил эксперт.

«Для меня было удивительно узнать, что в московской городской пыли - повышенное содержание золота. Такое исследование проводилось в нашем институте. Концентрация не промышленная, но заметная, до 50-100 миллиграмм на тонну. Один из источников – позолота с куполов храмов», — поделился Рязанцев.