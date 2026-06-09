Ученый Ретеюм сообщил, что снежная зима и высокая влажность почвы могли повлиять на количество тополиного пуха в Москве

Этим летом Москва столкнулась с небывалым количеством тополиного пуха. Горожане активно обсуждают эту проблему в социальных сетях, и тема быстро превратилась в шутку месяца. По словам советника ректората МГУ Алексея Ретеюма, дать точный ответ, почему именно в этом году много пуха, сложно. Об этом написал KP.RU .

Однако есть факторы, которые могут способствовать цветению: снежная зима, высокая влажность почвы, ясная погода без засухи.

Сегодня в Москве насчитывается около 600 тысяч тополей. Эти деревья высаживали 50–70 лет назад, и разом их не вырубишь. Политика столичного Департамента природопользования направлена на постепенную замену тополей другими видами древесно-кустарниковых растений.

Алексей Ретеюм также отметил, что сам по себе тополиный пух не является аллергеном, но переносит на себе пыль и пыльцу других растений.

В профессиональных питомниках, которые занимаются разведением деревьев для ландшафтного дизайна, не разделяют проклятия, которые шлют тополям горожане. Дерево неприхотливое и лучше ели, клена, дуба фильтрует углекислый газ. Давно выведены гибридные сорта: красивейших форм и без пуха. При этом в России спрос на них небольшой, хотя европейские селекционеры продолжают активно выводить новые разновидности.