Ученый Райсфелд рассказал о возможности спасти твердые сыры от плесени

Профессор биомедицинской инженерии и общественного здравоохранения Университета штата Колорадо Брэд Райсфелд рассказал, что не вся плесень на сыре опасна. Об этом сообщила « Свободная пресса » со ссылкой на The Conversation .

Специалист указал на возможность спасти некоторые зараженные сыры. Так, при появлении плесени на твердых сортах, например чеддере, пармезане или швейцарском, стоит срезать не менее 2,5 сантиметров вокруг пораженного места, стараясь не касаться плесени ножом.

По словам эксперта, мягкие сыры — рикотту, сливочный сыр, творог — при первых признаках плесени следует выбросить. Во влажной среде грибок быстро прорастает внутрь продукта, и даже небольшое пятно делает продукт непригодным для еды.