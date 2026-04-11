Ученый ПНИПУ Комбарова посоветовала не спешить снимать укрывной материал с цветов

В апреле, когда снег только начинает сходить, а погода радует то теплом, то ночными заморозками, дачники часто допускают ошибку: слишком рано снимают укрытия с растений. Об этом рассказала ученый секретарь кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Мария Комбарова в беседе с properm.ru .

Как только весеннее солнце начинает пригревать, многие спешат освободить розы, клематисы, гортензии и молодые туи от укрывного материала. Однако эксперт предостерегает от резких действий.

«При повышении температуры примерно до +5 градусов следует начинать понемногу освобождать растения. Но ни в коем случае нельзя резко убирать укрывной материал», — отметила специалист.

Она посоветовала не убирать укрывной материал полностью и сразу, а слегка подворачивать его снизу, начиная от корней и скелетных ветвей. Если растение было укрыто в несколько слоев мешковины, их снимают поэтапно, оставляя хотя бы один слой.