Ученый Пинаев посоветовал использовать черную пленку в борьбе с борщевиком

Борщевик Сосновского — это ядовитый сорняк, который активно распространяется и может нанести вред окружающей среде и здоровью человека. Сок растения вызывает ожоги и волдыри, а в тяжелых случаях — серьезные осложнения или даже летальный исход. О методах борьбы с растением рассказал ученый Института экологии РУДН Владимир Пинаев, передала «Вечерняя Москва».

Специалист посоветовал принимать комплексные меры. Так, необходимо выкопать кустарник, обрезать цветы и семена, а затем зарыть их на значительной глубине. Кроме того, можно применять гербициды или накрывать борщевик черной пленкой.

«Можно также использовать одноразовый защитный костюм, надевая его поверх обычной одежды. Старайтесь, чтобы открытых участков тела не было вовсе, в особенности берегите лицо и глаза», — отметил эксперт.

При контакте сока с кожей необходимо промокнуть место ожога салфеткой и тщательно промыть водой с мылом, добавил «7Дней.ru».