Ученый Петрукович развеял миф об опасности солнечной активности
Директор Института космических исследований РАН, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович сообщил телеканалу «Звезда», что повышенная солнечная активность не несет угрозы для здорового человека.
В разговоре ученый подчеркнул, что вспышки на Солнце и магнитные бури являются регулярными явлениями.
По мнению эксперта, такие события могут представлять опасность только в космосе, а на Земле их последствия практически незаметны, написал RT.
«Поэтому я не разделяю такие панические формулировки: «Когда закончатся эти колебания?» Никогда. Они происходят каждый день, просто есть разные амплитуды», — отметил Петрукович.