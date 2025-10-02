Ученый Петрукович развеял миф об опасности солнечной активности

Директор Института космических исследований РАН, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович сообщил телеканалу «Звезда» , что повышенная солнечная активность не несет угрозы для здорового человека.

В разговоре ученый подчеркнул, что вспышки на Солнце и магнитные бури являются регулярными явлениями.

По мнению эксперта, такие события могут представлять опасность только в космосе, а на Земле их последствия практически незаметны, написал RT.

«Поэтому я не разделяю такие панические формулировки: «Когда закончатся эти колебания?» Никогда. Они происходят каждый день, просто есть разные амплитуды», — отметил Петрукович.