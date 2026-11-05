Ученый Пестриков назвал резкое торможение и внезапный разгон одними из главных ошибок водителей в гололед

Резкое торможение, внезапный разгон и намеренное снижение давления в шинах приводят к авариям на скользкой дороге. Об этом URA.RU рассказал доцент кафедры «Автомобили и технологические машины» Пермского Политеха Сергей Пестриков.

Специалист отметил, что на обледенелой дороге тормозной путь многократно увеличивается, поэтому скорость движения необходимо снижать заранее.

Пестриков предостерег от стравливания давления в покрышках ради сцепления: на льду ламели протектора деформируются, из-за чего шина проскальзывает. Серьезную опасность несет и незаметный «черный лед», который почти не отличается от мокрого асфальта. На скользких участках и в накатанной колее эксперт призвал отказаться от резких маневров и внезапных ускорений, а замедляться исключительно плавно.