Ученый Мордвинцев нашел неизвестный науке вид микроводорослей на обычном рынке

Кандидат биохимических наук, член ученого совета АНО НИИ функционального питания Дмитрий Мордвинцев случайно нашел неизвестный науке вид микроводорослей на обычном рынке. Об этом он рассказал Life.ru .

Ученый пошел на рынок за нанохлоропсисом (Nanochloropsis sp.), который часто используют аквариумисты. Однако в лаборатории выяснилось, что купленная культура — это смесь четырех разных микроводорослей.

После детального исследования в коммерческих лабораториях и с привлечением ресурсов Всероссийской коллекции микроорганизмов РАН стало ясно: найден новый, ранее неизвестный науке вид микроводорослей. Возможно, это представитель неизвестного ранее рода зеленых микроводорослей.