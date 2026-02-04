Ученый Мясищева рассказала, что натуральное сливочное масло имеет пластичную консистенцию

Масленица приближается, и многие задумываются о покупке качественных продуктов для праздничных угощений. Особое внимание стоит уделить сливочному маслу. Подробнее рассказала доктор сельскохозяйственных наук Нина Мясищева в беседе с Life.ru .

По ее словам, сливочное масло не должно содержать растительных жиров. Если они есть в составе, продукт классифицируется как спред и попадает под другой регламент — ТР ТС 024/2011.

«Натуральное масло имеет выраженный сливочный вкус, плотную, пластичную, однородную консистенцию», — объяснила специалист.

Также важно обратить внимание на упаковку. Лучше выбирать масло в упаковке с алюминиевой кэшированной фольгой, которая защищает от света и окисления.