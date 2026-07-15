Ученый Майко сообщил, что археологические исследования Государственного Эрмитажа в Крыму продолжаются

В настоящее время активно функционируют две экспедиции: одна под руководством Марии Ахмадеевой работает под Феодосией, а вторая, совместная с Крымским инженерно-педагогическим университетом, проводит изыскания в Солхате.

При этом ученый прокомментировал ситуацию вокруг недавних сообщений об отмене эрмитажных проектов в Крыму, уточнив, что это решение пока принято только руководством музея и неизвестно, как обстановка изменится к концу лета или осенью. Сам институт продолжает планомерную работу — сейчас специалисты изучают древний некрополь около храма Святой Анны, где уже найдены первые захоронения.

Майко выразил уверенность, что запланированные цели будут достигнуты благодаря опытной команде специалистов Эрмитажа и местных сотрудников, добавив, что любые задачи, которые не удастся реализовать в текущем сезоне из-за внешних обстоятельств, обязательно будут перенесены на следующий год.