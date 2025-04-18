Ученый Катцов: синоптики могут более или менее точно предсказывать погоду на несколько дней

О том, почему долгосрочные прогнозы погоды в России так сложны, сайту kp.ru рассказал доктор физико-математических наук и директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Владимир Катцов.

По словам эксперта, синоптики могут более или менее точно предсказывать погоду на несколько дней вперед. Однако существуют теоретические ограничения, из-за которых точность прогноза снижается с увеличением срока.

Иногда предсказанию погоды способствуют природные подсказки. В таком случае можно построить более уверенные сезонные прогнозы. Продолжительные аномалии температуры океана, например Эль-Ниньо, вносят свой вклад в предсказуемость погоды от месяца до сезона. Но Россия находится не в самом удачном положении в этом отношении.

Как отметил специалист, ситуация с прогнозами чуть лучше на Дальнем Востоке. На эту территорию влияет Тихий океан.