Ученый Катцов: парниковый эффект не является исключительно вредным явлением

Мировое сообщество все больше осознает серьезность климатической угрозы. По словам доктора физико-математических наук и директора Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Владимира Катцова, даже при полной остановке выбросов парниковых газов изменения в климате продолжатся. Об этом сообщил kp.ru .

«Потепление будет продолжать двигаться, хоть, и весьма вероятно, с меньшей скоростью. По крайней мере, несколько десятилетий», — сказал он.

Ученые уже моделировали различные варианты развития событий. Если бы выбросы прекратились, температура продолжала бы расти, но медленнее. Катцов пояснил, что основная причина процесса — углекислый газ, который составляет лишь малую долю атмосферы, но имеет долгое время жизни в ней.

Парниковый эффект сам по себе не является исключительно вредным явлением. Ученый подчеркнул, что он необходим для поддержания жизни на планете, создавая условия с комфортной средней температурой Земли для цивилизации.