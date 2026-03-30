В супермаркетах рекомендуется избегать круп, специй и других сыпучих товаров на развес, так как в них могут содержаться насекомые, опасные для здоровья человека, такие как амбарные долгоносики и клещи. Об этом предупредила врио директора Высшей школы живых систем БФУ имени Иммануила Канта Евгения амбарные долгоносики и клещи в беседе с РИА «Новости» .

Эксперт пояснила, что долгоносики проделывают отверстия в крупах, откладывают яйца и запечатывают их. Признаки порчи продукта становятся заметны только спустя некоторое время. Амбарные и мучные клещи имеют микроскопические размеры, и их присутствие сразу обнаружить трудно, отметил сайт URA.RU.

Появление насекомых в таких товарах может быть связано с нарушением условий хранения. Поэтому эксперт рекомендует приобретать товары, уже расфасованные производителем.