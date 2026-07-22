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Ученый из Перми Пестриков перечислил основные преимущества электромобилей

Электромобили все чаще встречаются на российских дорогах, но массового перехода на них пока не происходит. Ученый Пермского Политеха, кандидат экономических наук и директор Фонда поддержки предпринимательства Кунгура Сергей Пестриков рассказал URA.RU о плюсах их использования.

Одним из преимуществ электромобилей является низкий центр тяжести. Батарея весом 300–500 килограммов спрятана в днище между осями, что прижимает весь корпус транспортного средства к земле. Это не дает машине сильно наклоняться на поворотах. У бензиновых и дизельных авто двигатель и другие массивные детали собраны впереди под капотом, из-за этого передняя часть сильнее прижата к асфальту, а сцепление задних колес с дорогой хуже.

Еще один важный плюс — система рекуперации, которая позволяет подзаряжать батарею при торможении. Когда водитель сбрасывает скорость, мотор переключается в режим генератора и превращает энергию в электричество, которое возвращается в аккумулятор. В городе с частыми разгонами и остановками это дает ощутимый эффект.

В электромобилях нет традиционного мотора внутреннего сгорания со сложными системами, поэтому плановое обслуживание сводится к проверке проводки и замене салонного фильтра раз в год. Конструктивно электрические машины значительно проще, поэтому стоимость обслуживания ниже.

Запуск в мороз без вспомогательных средств — еще одна причина выбрать электромобиль. Зимой бензиновый или дизельный автомобиль может не завестись уже при –20 градусах. Электромотор устроен иначе: в нем нет деталей, которые замерзают или требуют прогрева. Поэтому запуск происходит мгновенно — поворотом ключа или нажатием кнопки. Также ученый отметил тихую работу электромобиля как преимущество, повышающее внимание и безопасность водителя.