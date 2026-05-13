Ученый Игнашев объяснил, что вороны могут нападать на людей весной из-за периода гнездования

Весной вороны могут проявлять агрессию по отношению к людям, но это не случайность, а инстинкт. Доцент кафедры биоэкологии Никита Игнашев в интервью Mail Наука рассказал, что такое поведение связано с периодом гнездования у птиц.

«Весной начинается период гнездования у ворон. В этот период птицы становятся особенно бдительными и защищают свою территорию, гнездо и потомство», — привел слова ученого сайт URA.RU.

По данным специалиста, агрессивное поведение ворон не направлено против людей. Птицы лишь стараются отогнать чужака от гнезда.