Ученый Хаванов: в Москве придется менять инфраструктуру из-за изменения климата

Специалисты все больше видят предпосылок к тому, что климат в наших широтах меняется — ливни напоминают тропические, а жара становится интенсивнее. Таким образом приход жаркой погоды в Москву прокомментировал ученый Александр Хаванов, передала «Вечерняя Москва».

Эксперт уверен, что изменения климата сильно повлияют на миграцию людей и на природные процессы по всему миру.

«Из-за отсутствия моря температура воздуха будет ощущаться на три-четыре градуса выше. Вокруг полно каменных зданий, они также будут излучать жар», — добавил Хаванов, обрисовывая обстановку в российской столице.

Ученый заметил, что если жара в Москве будет усиливаться, властям придется полностью менять инфраструктуру города.