Ученый Фаустов предупредил о визуальном сходстве съедобных и ядовитых строчков

Ядовитый строчок обыкновенный можно легко спутать со съедобным строчком гигантским. Об этом предупредил ассистент кафедры «Химия и биотехнология» Пермского Политеха (ПНИПУ) Никита Фаустов в беседе с «Газетой.ru» .

По его словам, строчки появляются в лесах средней полосы России практически сразу после схода снега. Эти грибы с причудливой «мозгоподобной» шляпкой не боятся небольших возвратных заморозков.

Эксперт объяснил, что строчок обыкновенный смертельно ядовит из-за содержащегося в нем гиромитрина. Отличить грибы можно по внешнему виду: у ядовитого строчка обыкновенного темная шляпка, ярко выраженная белая ножка и волнистая, складчатая поверхность. Гигантский строчок растет в лиственных и смешанных лесах, особенно в березовых. У него нет четкой ножки — шляпка и ножка переплетаются в завитках, образуя единую кудрявую массу.