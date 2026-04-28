Ученый Фаустов посоветовал провести закаливание саженцев перед посадкой в грунт

Приближается новый дачный сезон, и пора начать готовить рассаду к перемещению в огород. Ученый Пермского Политеха Никита Фаустов рассказал Ura.ru , как правильно подготовить молодые растения.

По его словам, начинают готовить рассаду за 7–14 дней до предполагаемого срока помещения в грунт или теплицу. Чтобы молодые растения после пересадки быстро прижились и не болели, их нужно закалить.

Первый этап проходит прямо в помещении. На два-три часа в день стоит приоткрывать форточку рядом с местом, где стоит рассада, но избегать сквозняков. Затем можно выносить растения на балкон, лоджию или в теплицу.

Параллельно с закаливанием важно регулировать уровень влажности почвы. За три-четыре дня до высадки обязательно сократить полив — это стимулирует корни активнее расти вглубь в поисках влаги.