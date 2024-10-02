Ученый Эйсмонт сообщил, что силу возможной магнитной бури оценить пока сложно

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в разговоре с «Известиями» оценил сверхмощную вспышку уровня Х7.1, которая произошла накануне на Солнце.

По его словам, выброс, скорее всего, заденет Землю краем, что спровоцирует очередную магнитную бурю. При этом эксперт добавил, что оценить ее силу ученым пока сложно.

В этот период особенно уязвленными будут люди с метеозависимостью, а также техника, сказал Эйсмонт.

Ранее СМИ сообщали, что в ночь на 2 октября на Солнце была зафиксирована сверхмощная вспышка.