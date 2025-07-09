Ученый Эйсмонт отметил, что природу шаровых молний до сих пор не удалось раскрыть полностью

Ведущий научный сотрудник Института обзорных исследований РАН, доцент кафедры физики космоса Натан Эйсмонт объяснил особенности шаровых молний в интервью Life.ru . Явление давно привлекает внимание ученых, но природа шаровых молний до сих пор не раскрыта полностью.

Эйсмонт описал процесс образования шаровых молний следующим образом: они возникают в атмосфере при сильных электрических разрядах, предшествующих грозе. Шаровая молния формируется в результате концентрации заряженных частиц атмосферы, приводящих к появлению ярких светящихся шаров, свободно перемещающихся в воздухе.

Ученый также отметил, что феномен вызывает восхищение своей красотой, но одновременно пугает своей таинственностью и непредсказуемостью. Подробные описания поведения шаровых молний отсутствуют, что добавляет интриги к изучению этого природного явления.