Ученый Эйсмонт отметил, что предсказать поведение Солнца так точно, как погоду на Земле, невозможно

Мощнейшая магнитная буря планетарного масштаба обрушилась на Землю 12 ноября 2025 года, достигнув уровня G4.66. Это очень сильная магнитная буря, которая чуть не достигла экстремального уровня G5, написал ОТР .

По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, этой магнитной буре предшествовала самая мощная с октября 2024 года вспышка на Солнце. Выброс класса Х5.16 произошел 11 ноября в 12:04 по московскому времени. По интенсивности излучения он в 3–5 раз превысил все подобные события 2025 года, а по энергетике — примерно в 10–20 раз.

Возмущения достигли пика примерно к 07:00 по московскому времени 12 ноября. Как прогнозирует ИКИ РАН, очень сильные геоштормы будут продолжаться до конца дня. К 13 ноября они перейдут в разряд просто сильных, понизив класс до G3.

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований и Научно-исследовательской лаборатории Космических исследований, технологий, систем и процессов РАН Натан Эйсмонт отметил, что предсказать поведение Солнца так же точно, как погоду на Земле, невозможно. Несмотря на наличие средств для прогнозирования, абсолютная надежность предсказаний остается недостижимой.