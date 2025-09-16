Ученый Эйсмонт объяснил, как Солнце влияет на телевещание

Ведущий научный сотрудник ИКИ РАН и Научно-исследовательской лаборатории космических исследований, технологий, систем и процессов Натан Эйсмонт дал комментарий RT о возможных помехах в телевещании из-за Солнца.

«Дело в том, что в районе равноденствия спутник-ретранслятор, который находится на экваторе, раз в сутки оказывается почти на одной линии направления на Солнце. А Солнце — тоже радиоисточник, который посылает радиосигнал в это время из той же точки, что и спутник. Сигналы накладываются, то есть Солнце создает помехи», — отметил ученый.

Эйсмонт считает, что современные технологии позволяют эффективно справляться с такими проблемами, поэтому обычные потребители вряд ли заметят какие-либо неполадки.

По информации Российской телевизионной радиовещательной сети, помехи в телевещании могут возникнуть на всей территории России с 27 сентября по 20 октября.