Ученый Буряков: разряд молнии может распространяться вокруг водоема на расстояние до 100 метров

Вода плохо проводит электрический ток, однако во время грозы разряд молнии может распространяться вокруг водоема на расстояние до 100 метров. Об этом сообщил сотрудник лаборатории физики нейроморфных вычислительных систем РТУ МИРЭА Арсений Буряков в беседе с RT.

По его словам, риски ударов молнии увеличиваются, когда грозовое облако находится непосредственно над человеком. Особенно опасно стоять в открытом пространстве на металлическом пирсе в окружении воды.

Буряков напомнил, что во время грозы не стоит находиться вблизи водоемов, а также на возвышенностях, рядом с деревьями и столбами.