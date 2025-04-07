Ученый Буряков: причиной замерзания замка в машинах становится конденсация влаги в замочной скважине

Старший научный сотрудник лаборатории физики нейроморфных вычислительных систем РТУ МИРЭА Арсений Буряков рассказал RT , что делать при замерзании замка в машине и какие действия могут навредить.

По словам специалиста, причиной замерзания замков становится конденсация влаги внутри замочной скважины. При низких температурах она превращается в лед и блокирует механизм замка. Чтобы справиться с этой проблемой, можно воспользоваться специальными спреями, содержащими антифриз: «Эти средства содержат спирты — такие как изопропиловый спирт, — которые имеют низкую температуру замерзания по сравнению с водой и эффективно растворяют лед». Подойдет и технический аэрозоль WD-40 с растворителями, способными не только устранить наледь, но и предотвратить её дальнейшее образование.

Также Буряков рекомендует использовать для нагрева замка фен, если есть доступ к розетке. Однако важно не допустить перегрева. Можно применить теплую, но не горячую воду в пластиковой бутылке, чтобы растопить лед. Помогут и легкие удары по ключу, но следует контролировать силу воздействия, чтобы не повредить ни замок, ни ключ.

Также эксперт советует аккуратно вставить ключ в замок и слегка повернуть его в разные стороны.