Ученый Богданов заверил, что летний паводок не угрожает популяции рыб в Свердловской области

Летний паводок, который произошел в Свердловской области, не угрожает популяциям рыб в местных водоемах. Об этом сообщил ЕАН доктор биологических наук, член-корреспондент РАН и сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Владимир Богданов.

Эксперт подчеркнул, что массовых смертей рыб не зафиксировано. Он также отметил, что в жаркую и безветренную погоду возможна гибель рыб из-за недостатка кислорода, однако сам по себе паводок не представляет для них угрозы. Урон может быть нанесен лишь в случае попадания в воду химических веществ.

Ранее Роспотребнадзор предупредил об опасности употребления рыбы, которая погибла во время паводка или попала на территорию населенных пунктов. В такой рыбе могут содержаться болезнетворные микроорганизмы.