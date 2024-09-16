Ученый Богачев заявил, что Солнце может находиться на минимуме 100-летнего цикла активности

В августе 2024 года индекс солнечной активности достиг 215, что в два раза превысило научные прогнозы, и это может быть связано с тем, что звезда входит в минимум 100-летнего цикла. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Сергея Богачева, руководителя лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Он пояснил, что ученые отслеживают индекс солнечной активности с 1749 года, уже около 300 лет, и каждый месяц публикуются актуальные показатели. Это позволяет накопить обширную статистику для анализа и выявления ключевых особенностей различных циклов.
В августе текущего года было зафиксировано значение 215, что является довольно высоким показателем, хотя и не рекордным. Подобные значения наблюдались последний раз в 2001 году, во время позапрошлого 11-летнего цикла солнечной активности.
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