Ученый Богачев: слабая магнитная буря ожидается на Земле 26 октября

В субботу, 26 октября, на Земле ожидается слабая и короткая магнитная буря. Об этом RT сообщил заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

Специалист отметил, что ни одно мировое агентство не подтверждает информацию о сильных магнитных бурях.

«Магнитных бурь сегодня не было вообще. Будет ли завтра? Короткая слабая буря возможна в середине дня», — сказал ученый.

Ранее в некоторых СМИ появлялись сообщения, что в ближайшие сутки сильная магнитная буря накроет Землю.