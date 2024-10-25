Ученый Богачев: слабая магнитная буря ожидается на Земле 26 октября

В субботу, 26 октября, на Земле ожидается слабая и короткая магнитная буря. Об этом RT сообщил заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачев.
Специалист отметил, что ни одно мировое агентство не подтверждает информацию о сильных магнитных бурях.
«Магнитных бурь сегодня не было вообще. Будет ли завтра? Короткая слабая буря возможна в середине дня», — сказал ученый.
Ранее в некоторых СМИ появлялись сообщения, что в ближайшие сутки сильная магнитная буря накроет Землю.
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