Ученый Богачев рассказал, что сегодня Луна визуально увеличится примерно на 10%

В четверг, 17 октября, в 14:28 произойдет полнолуние и суперлуние года. Доктор физико-математических наук Сергей Богачёв, заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН, рассказал RT , чего ждать от этих явлений.

По его словам, Луна движетсят вокруг Земли по эллиптической, а не круговой траектории, что приводит к изменению ее видимого размера на небе.

Хотя реальный объем Луны остаются постоянными, визуально она будет казаться больше на 10%, и эту разницу можно заметить невооруженным глазом.