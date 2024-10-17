Ученый Богачев рассказал, что сегодня Луна визуально увеличится примерно на 10%

В четверг, 17 октября, в 14:28 произойдет полнолуние и суперлуние года. Доктор физико-математических наук Сергей Богачёв, заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН, рассказал RT, чего ждать от этих явлений.
По его словам, Луна движетсят вокруг Земли по эллиптической, а не круговой траектории, что приводит к изменению ее видимого размера на небе.
Хотя реальный объем Луны остаются постоянными, визуально она будет казаться больше на 10%, и эту разницу можно заметить невооруженным глазом.
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