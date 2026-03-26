Ученый Блюменкранц предупредил об опасности кормления белок с рук

Кандидат ветеринарных наук и старший преподаватель кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Блюменкранц в беседе с «Газетой.Ru» предостерег от попыток покормить белку с рук. По его словам, такие действия могут привести к тому, что животное укусит человека, так как белки известны своим защитным поведением.

«С медицинской точки зрения риск тоже нельзя игнорировать. Любое дикое млекопитающее потенциально может быть носителем возбудителей инфекций», — предупредил специалист.

По мнению врача, укусы белок могут вызвать бактериальные осложнения. Кроме того, регулярное кормление белок приводит к тому, что животные становятся зависимыми от человека и теряют свою естественную осторожность.

Блюменкранц подчеркнул, что сладости, соленые орехи и хлеб вредят рациону белок. Поэтому лучше наблюдать за этими представителями городской фауны на расстоянии.