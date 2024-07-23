Ученый Баранский: ночь с 12 на 13 августа — пик активности звездопада Персеиды

Персеиды — метеоры желто-зеленого цвета, которые зачастую оставляют за собой дымный след. Советы по наблюдению за звездопадом дал ученый Евгений Баранский в беседе с Sovainfo.ru.

По его словам, наиболее плотную часть роя Земля будет проходить в ночь с 12 на 13 августа. В этот период человек может увидеть до 100-120 метеоров в час, добавил RT.

Однако перед подготовкой к событию важно убедиться в ясности ночного неба. Если условия позволяют, стоит отправляться за город, прихватив теплые вещи и термос, отметил эксперт.

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