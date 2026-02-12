Ученый Балицкий назвал регулярное кошение единственным эффективным способом борьбы с борщевиком и кленом

С 1 марта в России владельцы земельных участков будут обязаны уничтожать инвазивные растения, такие как борщевик Сосновского и ясенелистный клен. За игнорирование новых правил предусмотрены штрафы. Граждане могут заплатить от 20 до 50 тысяч рублей, должностные лица — от 50 до 100 тысяч рублей, а юридические лица — от 400 до 700 тысяч рублей, написало URA.RU .

По словам заведующего отделом испытания и внедрения научных разработок Свердловской селекционной станции садоводства Тимура Балицкого, единственный эффективный способ борьбы с борщевиком и кленом — это регулярное кошение.

«Надо просто не допускать, чтобы он размножался. Если вовремя косить, инвазивы не будут разрастаться и загущения участка не получится», — говорит ученый.

Оба растения опасны и обладают способностью быстро разрастаться. Там, где растут эти инвазивные виды, не растут другие растения. Поэтому борьба с ними вышла на государственный уровень.

В Свердловской области борщевика очень много, нередко встречается и клен. Если садовод не следит за участком в течение трех лет, государство или СНТ может изъять участок через суд.