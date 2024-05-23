Ученый Абунин: магнитный шторм опасен лишь тем, что может навредить психологически

Руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма РАН Артем Абунин в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал, что магнитный шторм опасен лишь тем, что может навредить психологически.

Наша планета защищена от солнечных вспышек и геомагнитных бурь атмосферой и магнитным полем. Повышенная частота бурь в последнее время, по словам ученого, связана с циклами солнечной активности.

«Мы сейчас находимся в максимуме солнечной активности, поэтому наличие такого количества геомагнитных бурь — это совершенно нормально. Через три-четыре года мы подойдем к минимуму, и мы будем крайне редко видеть такие эффекты» — добавил специалист.

Магнитные бури существенно могут навредить только космонавтам, у которых из-за волнений в космической погоде отказывает бортовая аппаратура, сказал ученый.