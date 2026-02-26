Ученые заявили, что климатические изменения нарушают цикл цветения тропических растений
Последнее масштабное исследование подтвердило, что глобальное потепление значительно влияет на жизненные циклы флоры в тропиках. Анализ данных за два века показал: многие виды растений в экваториальных лесах начинают цвести раньше или позже привычных сроков. Эксперты считают, что это может разрушить баланс целых экосистем, написала «Москва.ру».
Международная группа исследователей изучила фенологию (сезонные явления) 33 видов тропических растений, которые произрастают в Бразилии, Эквадоре, Гане и Таиланде. Результаты исследования впечатляют: сроки цветения сдвинулись. Например, бразильское дерево амарант (Peltogyne paniculata) зацветает в среднем на 80 дней позже, чем в 1950-х годах. В то же время ганский кустарник кроталярия (Crotalaria pallidicaulis) с 50-х по 90-е годы, наоборот, сдвинул сроки цветения на 17 дней раньше. В целом, каждые десять лет период цветения тропических растений смещается примерно на два дня.
Ранее ученые считали, что тропики пострадают от изменения климата меньше, чем регионы с умеренным климатом. Однако новое исследование опровергает эту теорию.
«Это исследование ясно дает понять, что ни одно место на Земле не остается незатронутым», — заявила ведущий автор работы Скайлар Грейвс из Университета Колорадо в Боулдере.
Изучив гербарные образцы, датированные периодом с 1794 по 2024 год, ученые выяснили, что разные виды по-разному реагируют на изменение климата. Сроки цветения зависят от множества факторов: для одних растений важны дневные температуры, для других — ночные. Эта десинхронизация несет колоссальные риски, ведь экосистема — это хрупкая паутина взаимодействий, и растения являются ее фундаментом.
«Когда растения, насекомые и животные выбиваются из общего ритма, проигрывают все», — комментирует Эмма Буш из Королевского ботанического сада Эдинбурга.