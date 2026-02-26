Ученые заявили, что климатические изменения нарушают цикл цветения тропических растений

Последнее масштабное исследование подтвердило, что глобальное потепление значительно влияет на жизненные циклы флоры в тропиках. Анализ данных за два века показал: многие виды растений в экваториальных лесах начинают цвести раньше или позже привычных сроков. Эксперты считают, что это может разрушить баланс целых экосистем, написала «Москва.ру» .

Международная группа исследователей изучила фенологию (сезонные явления) 33 видов тропических растений, которые произрастают в Бразилии, Эквадоре, Гане и Таиланде. Результаты исследования впечатляют: сроки цветения сдвинулись. Например, бразильское дерево амарант (Peltogyne paniculata) зацветает в среднем на 80 дней позже, чем в 1950-х годах. В то же время ганский кустарник кроталярия (Crotalaria pallidicaulis) с 50-х по 90-е годы, наоборот, сдвинул сроки цветения на 17 дней раньше. В целом, каждые десять лет период цветения тропических растений смещается примерно на два дня.

Ранее ученые считали, что тропики пострадают от изменения климата меньше, чем регионы с умеренным климатом. Однако новое исследование опровергает эту теорию.

«Это исследование ясно дает понять, что ни одно место на Земле не остается незатронутым», — заявила ведущий автор работы Скайлар Грейвс из Университета Колорадо в Боулдере.

Изучив гербарные образцы, датированные периодом с 1794 по 2024 год, ученые выяснили, что разные виды по-разному реагируют на изменение климата. Сроки цветения зависят от множества факторов: для одних растений важны дневные температуры, для других — ночные. Эта десинхронизация несет колоссальные риски, ведь экосистема — это хрупкая паутина взаимодействий, и растения являются ее фундаментом.

«Когда растения, насекомые и животные выбиваются из общего ритма, проигрывают все», — комментирует Эмма Буш из Королевского ботанического сада Эдинбурга.