Ученые выяснили, в каком регионе России повышены риски от изменения климата

Южные субъекты РФ относятся к региону с повышенным риском для здоровья людей и сельского хозяйства от потепления климата. Об этом сообщил эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин в беседе с РИА «Новости» .

«Это явление закономерное, Институт глобального климата и экологии это исследовал, и поэтому отнес юг европейской части России к одному из четырех регионов риска», — заявил Кокорин.

Он объяснил, что на юге России повышены риски для здоровья местных жителей, а также для сельского хозяйства, потому что там чаще наступают волны засухи и слишком жаркая погода.

В 2022 году глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, в каком российском регионе самый грязный воздух. Первую строчку антирейтинга занял Красноярский край. Причиной плохой экологии стали выбросы предприятий в Норильске. Общий объем выбросов в атмосферу там — 1,8 миллиона тонн в год.