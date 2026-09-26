Ученые УрГЭУ изучили, почему свердловская молодежь уходит в NEET

В Свердловской области выросло число молодых людей, которые не работают, не учатся и не проходят профподготовку. Таких специалисты называют NEET. Исследование о причинах явления заказал департамент труда и занятости населения, сообщили в Уральском государственном экономическом университете. Об этом пишет «ФедералПресс» .

Ученые выделили четыре барьера между школой и рынком труда. Первый — окончание девятого класса: подростков зачастую не принимают в десятые классы и подталкивают к переходу в колледжи. Второй — поступление в вуз на бюджет после 11 класса, которое сложнее зачисления в колледж. Третий — сама учеба: по подсчетам Чудиновой, вузы бросают около 20% студентов, колледжи — еще больше. Четвертый — поиск работы: есть перекос между числом мест в вузах и колледжах и реальной потребностью работодателей.

В основном NEET живут на деньги родителей. Еще двадцать лет назад такое было привилегией ограниченного круга молодежи, но сейчас сформировался средний класс, который может содержать «взрослого ребенка». Если родители отказывают в деньгах, в ход идут кредиты. Некоторые NEET зарегистрированы как самозанятые в доставке или логистике, но крайне редко выходят на смены.

Ученые предложили регулировать число мест в колледжах и вузах под запросы рынка, развивать раннюю профориентацию, вплоть до детских садов, и внести поправки в Трудовой кодекс о стажировках молодых специалистов. Родителям Чудинова советует сначала признать проблему, а начать ее решение с консультаций профориентолога или в центре занятости населения.