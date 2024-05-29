Ученые Тимирязевской академии: яблоню и грушу можно обрабатывать гербицидами от сорняков

Ученые Тимирязевской академии провели исследование и выяснили, что гербициды эффективны в борьбе с сорняками и при этом безопасны для яблони, груши, черной и красной смородины. Об этом сообщила «Газета.ru».
Применение таких препаратов не вызывало фитотоксического эффекта в рядах молодых и взрослых плодовых деревьев.
Сейчас в России для применения в плодовых садах разрешены препараты на основе глифосата, но они опасны для плодовых и ягодных культур. Поэтому в последнее время ученые рассматривают возможность использования гербицидов в плодовых и ягодных насаждениях, питомниководстве.