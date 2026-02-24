Ученые спрогнозировали повышение уровня магнитосферы с середины марта

Во вторник, 25 февраля, специалисты прогнозируют в целом спокойную геомагнитную обстановку на Земле. Однако, несмотря на крайне низкую солнечную активность, полностью исключать периоды возмущений нельзя. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на представителей Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ.

По данным экспертов, Солнце продолжает находиться в состоянии спокойствия. Текущий индекс солнечной активности составляет всего 0,8 балла из 10, что соответствует очень низкому уровню.

За последние двое суток не зарегистрировано ни одной вспышки класса C и выше. График рентгеновского излучения остается практически на базовом уровне, что указывает на отсутствие активных областей и значимых магнитных структур на видимой стороне звезды.

Прогнозируемый индекс Ap — около 10, что соответствует слабым геомагнитным возмущениям без выхода на уровень полноценной бури. По долгосрочному прогнозу, конец февраля и начало марта пройдут в «зеленой» зоне. Периоды возбуждения магнитосферы возможны, но они будут непродолжительными и не достигнут уровня сильных бурь. Повышенный уровень магнитосферы ученые прогнозируют во второй половине марта, начиная с 12 числа.

Несмотря на спокойный прогноз, метеозависимые люди могут ощущать отдельные проявления геомагнитных колебаний. Медики напоминают, что магнитные бури не требуют специального лечения. При необходимости допустим прием привычных симптоматических средств.