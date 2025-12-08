Ученые РТУ МИРЭА разработали технологию 3D-печати электроники из гибкой керамики

Ученые РТУ МИРЭА разработали инновационную технологию 3D-печати многослойных печатных плат (МПП) из гибкого полимерно-керамического композита. Система одновременно работает с диэлектриком (изолятором) и проводником, что позволяет создавать сложную электронику «с нуля» на одном принтере. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель лаборатории «Аддитивное производство электроники» РТУ МИРЭА Денис Юшин.

Специалист подчеркнул, что система дозирования позволяет с ювелирной точностью чередовать материалы с разными свойствами в рамках одного изделия. Это открывает новые возможности для печати электронных компонентов со сложной внутренней архитектурой.

Разработка уже прошла стадию апробации: ученые напечатали и успешно испытали рабочие прототипы МПП со встроенными контактами для подключения светодиодов. Новая технология исключает необходимость в дорогостоящих пресс-формах и оснастке, что сокращает стоимость и время производства.