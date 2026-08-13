Ученые рассказали, какая активность за три минуты поможет избежать 13 видов рака

Профессор Стаматакис: чтобы избежать 13 видов рака, нужно чаще вставать

Чтобы снизить риск развития 13 видов рака, нужно три минуты пробежать вверх-вниз по ближайшей лестнице. Об исследовании рассказали в газете The Washington Post .

Согласно данным нового исследования, такая пробежка и получасовое стояние после сидения на диване или за столом могут помочь снизить развитие нескольких видов рака на 7%.

Ученые проанализировали данные почти 60 тысяч взрослых мужчин и женщин, которые в течение недели носили фитнес-трекеры.

Стояние снижало риск развития болезней, но оказывало в два раза меньше влияния, чем движение. Даже короткие прогулки в течение 15 минут снижали риск развития рака в той же степени, что и полчаса стояния.

Как отметил один из авторов исследования, профессор физической активности и здоровья в Университете Монаша в Австралии Эммануэль Стаматакис, главный вывод работы в том, что любое движение имеет значение.

«Вставайте со стула при любой возможности, даже если это просто для того, чтобы встать», – подчеркнул Стаматакис.

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