Ученыe раскрыли смертельно опасную привычку перед приготовлением мяса

Мытье сырой птицы может быть смертельно опасно. Об этом сообщило издание 9news.com со ссылкой на представителей Совета по информированию о пищевой безопасности Австралии.

«Мытье сырой курицы — это миф, который лишь распространяет бактерии по кухне», — заявил представитель организации.

Он уточнил, что на куриной коже присутствуют патогенные микроорганизмы. В их числе: сальмонелла и кишечная палочка. Под краном на кухне эти бактерии «разбрызгиваются» по всем поверхностям, увеличивая риск смертельных отравлений.

Учены сочли достаточной в домашних условиях термическую обработку мяса и призвали хозяек не рисковать.

В начале ноября посетители суши-бара в Усть-Илимске заболели сальмонеллезом.