Ученыe раскрыли смертельно опасную привычку перед приготовлением мяса
FSIC: мытье сырого куриного мяса провоцирует смертельно опасные инфекции
Мытье сырой птицы может быть смертельно опасно. Об этом сообщило издание 9news.com со ссылкой на представителей Совета по информированию о пищевой безопасности Австралии.
«Мытье сырой курицы — это миф, который лишь распространяет бактерии по кухне», — заявил представитель организации.
Он уточнил, что на куриной коже присутствуют патогенные микроорганизмы. В их числе: сальмонелла и кишечная палочка. Под краном на кухне эти бактерии «разбрызгиваются» по всем поверхностям, увеличивая риск смертельных отравлений.
Учены сочли достаточной в домашних условиях термическую обработку мяса и призвали хозяек не рисковать.
В начале ноября посетители суши-бара в Усть-Илимске заболели сальмонеллезом.