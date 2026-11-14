Ученые РАН спрогнозировали прекращение вспышек на Солнце через 1-2 суток

Солнечная активность в виде вспышек, по прогнозам, завершится в ближайшие одни-двое суток. Об этом MK.RU сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук.

Активная область с номером 4566 исчерпала свои энергетические ресурсы. Начиная с утра график регистрации вспышек демонстрирует стабильную линию без резких подъемов, а основной прогноз указывает на полное прекращение вспышечной активности в течение ближайших 1-2 суток.

Ранее сообщалось, что указанный активный центр произвел 15 вспышек за предыдущие сутки. Однако примерно с одного часа ночи по московскому времени солнечная активность полностью отсутствовала. Кроме того, в лаборатории отметили, что геомагнитное поле Земли остается стабильным уже пятые сутки.