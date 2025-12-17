Ученые ПНИПУ посоветовали родителям помогать детям прожить утрату иллюзии о существовании Деда Мороза

Ученые из Пермского Политеха заявили, что сообщение о том, что Деда Мороза не существует, может стать серьезным эмоциональным потрясением для ребенка. В разговоре с URA.RU они объяснили, как лучше поступить в такой ситуации.

По словам специалистов ПНИПУ, сообщать правду нужно аккуратно, вместе переживая утрату иллюзий с ребенком.

«"Разоблачение" может быть травматично, если родители, пытаясь сохранить иллюзию, начинают отрицать очевидное», — рассказал ассистент кафедры «Философия и право» ПНИПУ Михаил Сухогузов.

Такое поведение создает внутренний конфликт и может привести к росту тревожности у ребенка, добавил эксперт. Доцент кафедры «Социология и политология» ПНИПУ, кандидат психологических наук Ольга Юрьева, предложила способ, как превратить ситуацию в позитивный опыт.

«Стоит поделиться с ребенком историей о том, как родители сами впервые узнали или догадались, что это добрая семейная традиция», — пояснила она.

Это поможет ребенку понять, что его переживания нормальны. Также можно организовать семейную поездку в резиденцию Деда Мороза, чтобы сместить акцент с идеи «обмана» на ценность чуда.